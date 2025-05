Smartes Shirt soll Gebärdensprache übersetzen

Daraus könnten in Zukunft etwa T-Shirts gemacht werden, die die Atemfrequenz messen, oder Handschuhe, die Handbewegungen in Befehle für Computer übersetzen. Die Forschenden nennen ihre Entwicklung „Sono-Textilien“. Sie stellten sie am Montag in einer Publikation in der Fachzeitschrift „Nature Electronics“ vor. Die Textilien funktionieren mithilfe von Schallwellen, die durch eingewobene Glasfasern im Stoff geleitet werden.