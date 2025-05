Setzen Firmen bald bei Lehrlingen Sparstift an?

22.177 Lehrlinge machten Oberösterreich im Vorjahr erneut zum Ausbildungsbundesland Nummer eins. Mit 6362 Jugendlichen im ersten Lehrjahr war zwar die Zahl der Anfänger etwas rückläufig, aber trotzdem immer noch auf hohem Niveau – was auch Doris Hummer goutierte. „Die Lehre spielt eine entscheidende Rolle am Arbeitsmarkt. Sie punktet vor allem mit schnellem Berufseinstieg, Job-Sicherheit und immer mehr Weiterentwicklungsmöglichkeiten“, so die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich.