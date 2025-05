Polizei sucht Zeugen und Opfer von Wahnsinnsflucht

Von Linz nach Bayern

Dabei fuhren die Täter von Linz über die A 7 weiter auf die A1 in Fahrtrichtung Salzburg. Gegen 0.30 Uhr verließen die Täter die Autobahn bei der Abfahrt Seewalchen und fuhren in weiterer Folge über bislang unbekannte Straßen in Richtung Braunau und weiter nach Deutschland, wo sie gegen 1.30 Uhr im Bereich Marktl am Inn/Burghausen einen Unfall verursachten. Sie rasten in einem Kreisverkehr auf einen Hügel. Dabei wurden zwei Täter lebensgefährlich verletzt. Ein dritter Mann wurden ebenfalls schwer verletzt.