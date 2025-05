EU-Kommission ruft zum Wassersparen auf

Laut einer Greenpeace-Studie könnte es aufgrund des Klimawandels in Zukunft in Teilen Österreichs Wassermangel herrschen. In der im Vorjahr veröffentlichten Analyse identifizierte die Umweltschutz-NGO 471 Gemeinden in ganz Österreich, „die im Jahr 2050 ein hohes Risiko für akute Wasserknappheit haben“. Mehr als die Hälfte der betroffenen Gemeinden befinden sich demnach in Niederösterreich.