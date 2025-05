„Beispiellos“: Nun ruft Orbán die NATO zu Hilfe

Es sei das erste Mal in der Geschichte der Ukraine, dass ein ungarisches Spionagenetzwerk entdeckt worden sei, das gegen die Interessen der Führung in Kiew arbeite. Ungarn ist Mitglied der EU und der NATO, die beide die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen. Zugleich aber hat Ungarn mit Orbán einen Russland-freundlichen Ministerpräsidenten, der sich wiederholt skeptisch zur Militärhilfe westlicher Staaten für die Ukraine geäußert hat. Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Spionagering warf Budapest dem Nachbarland Propaganda vor. „Ich möchte alle bitten, bei allen derartigen Berichten, die in der ukrainischen Propaganda auftauchen, Vorsicht walten zu lassen“, erklärte Außenminister Péter Szijjártó in der Vorwoche.