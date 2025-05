Deutsche Grenzkontrollen „gehen nicht mehr lange“

Motivation ist hoch, doch es fehlt an vielem

Auch vor Ort, etwa am Grenzübergang Lauterburg in Rheinland-Pfalz, ist die Belastung spürbar. „Die Kolleginnen und Kollegen stehen zehn Stunden am Tag bei Wind und Wetter an der Kontrollstelle“, sagt Carsten Sottong von der GdP-Kreisgruppe in Kaiserslautern. Zwar sei die Motivation hoch, doch es fehle an Personal, technischer Ausstattung – und manchmal schlicht an Sonnenschutz oder eigenen Arbeitscontainern.