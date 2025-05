Ferrari brannte neben Autobahn komplett aus

Kurze Zeit später brannte der Wagen lichterloh, die Feuerwehr Kißlegg war mit 19 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Fahrzeug, konnte aber nicht verhindern, dass der Pkw vollständig ausbrannte. Lenker und Beifahrer wurden in eine Klinik gebracht. An dem Ferrari entstand Totalschaden in Höhe von rund 120 000 Euro. Der Schaden an Schutzplanke und Zaun beläuft sich auf circa 6000 Euro.