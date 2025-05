Der Serie A winkt ein historisches Match

Inter drohte Terminstress

Die Liga hat die letzten Saisonspiele von Napoli (zuhause gegen Cagliari) und Inter (bei Como) vorsorglich auf kommenden Freitag vorverlegt, ein mögliches Entscheidungsspiel würde dann am Montag über die Bühne gehen. So hätten die Mailänder im Fall der Fälle noch genügend Zeit zur Erholung vor dem Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am darauffolgenden Samstag.