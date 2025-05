Im Eiltempo! Ofner zieht ins Genf-Achtelfinale ein

Der nach seinen Fersenoperationen erst Mitte März auf die Tour zurückgekehrte Ofner nahm den Schwung von seinen beiden Erfolgen gegen Leo Borg (6:3,7:5) und Reilly Opelka (7:5,7:6) mit und entschied damit auch das zweite Karriereduell mit Gachow für sich. Und das in nicht einmal 54 Minuten. Zuvor waren die beiden auch schon 2024 in der Genf-Qualifikation aufeinandergetroffen. Nun geht es gegen Borges um ein besseres Abschneiden in Genf als 2024, wo im Achtelfinale gegen den späteren norwegischen Turniersieger Casper Ruud in drei Sätzen das Aus gekommen war.