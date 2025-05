Meinl-Reisinger startet Ukraine-Friedensinitiative

Ihre Initiative und ein entsprechender Brief von 15 EU-Mitgliedsstaaten sollen noch am Montag an EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas weitergeleitet werden. „Viele Länder unterhalten enge Beziehungen zu Moskau, die genutzt werden könnten und sollten, um den diplomatischen Druck auf Russland zu erhöhen“, schreibt Meinl-Reisinger in dem Brief. Nach Angaben des Magazins „Politico“ schlossen sich Deutschland, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Estland, Finnland, Irland, Luxemburg, die Niederlande, die Slowakei, Slowenien, Spanien und Schweden der Initiative an.