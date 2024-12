ÖSV-Newcomerin punktet bereits im zweiten Rennen

Nachdem der erste Europacup-Riesentorlauf der Saison am Montag in Zinal (Sz) mit einem ÖSV-Sieg geendet hatte, schaffte es am Dienstag im zweiten RTL keine Österreicherin aufs Podest. Beste war die Tirolerin Valentina Rings-Wanner als Sechste. Und auch für drei der vier VSV-Girls lief es gar nicht nach Wunsch.