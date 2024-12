Adventsschlemmereien belasten die Verdauung

Alkoholische Getränke wie Glühwein, Punsch und Sekt gehören untrennbar dazu. Doch gerade der übermäßige Konsum von Spirituosen stellt eine erhebliche Belastung für die Leber dar. Das Entgiftungsorgan baut Alkohol in Acetaldehyd um, eine Substanz, die selbst toxisch ist. Wird Alkohol in großen Mengen konsumiert oder über einen längeren Zeitraum hinweg, überfordert dies die Leberzellen und kann so zu Lebererkrankungen wie der Fettleber oder einer Leberzirrhose führen. Besonders die jetzt häufigen Besuche auf Weihnachtsmärkten, bei denen Glühwein, Punsch und andere alkoholische Getränke reichlich angeboten werden, können zu einer chronischen Überbelastung des Organs führen.