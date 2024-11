Ukraine verstärkt ihre Truppen an der Ostfront

Der ukrainische Armeechef Olexsandr Syrskji hat angekündigt, die Truppen an der Ostfront zu verstärken. Es würden Streitkräfte, Munition und Ausrüstung geschickt, teilte er am Freitag auf Telegram mit. In der Region Donezk rücken die russischen Einheiten derzeit so rasch vor wie seit den ersten Tagen der Invasion (2022) nicht mehr.