Ukraine meldet Luftangriffe mit Streumunition

Tote durch Drohnenangriffe

In der Gebietshauptstadt Riwne wurde auf Fernunterricht umgestellt. Aus fast allen Landesteilen wurden auch Explosionen gemeldet. In Charkiw seien zwei Männer durch eine russische Drohne getötet worden, teilte Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow auf der Plattform Telegram mit. Aus zwei weiteren Gebieten wurde jeweils eine verletzte Person gemeldet. In Kiew galt bis Donnerstagmorgen über neun Stunden durchgehend Luftalarm.