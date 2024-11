Ex-Minister: Parteipolitik raus aus Verwaltung

„Die Verfallserscheinungen der öffentlichen Verwaltung haben sich in den letzten Jahren intensiviert.“ Ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis, ausgestellt von Clemens Jabloner, ehemaliger Präsident des Verwaltungsgerichtshofs und Interimsjustizminister im Kabinett Bierlein. Der Topjurist hat sich der „Initiative Bessere Verwaltung“ angeschlossen. Gestern übermittelte man Forderungen an eine künftige Regierung. Die Verwaltung dürfe nicht weiter von der Parteipolitik gekapert werden, so ein Tenor. Denn damit kapere man auch den Staat.

Um die Qualität des Fachapparats zu erhalten, sei es „essenziell“, auf allen Ebenen die besten Kräfte zu rekrutieren. Dafür brauche es neben der Zurückdrängung der parteipolitischen Ebene bei der Rekrutierung auch transparente Aufstiegsmöglichkeiten.