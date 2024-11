FPÖ-Wählerin Hazema will einen neuen Vornamen

Manche Geschichten, die das Leben schreibt, sind so schräg, das kann man gar nicht erfinden: Eine 25-jährige bosnischstämmige Angestellte aus Haid in Oberösterreich ist fuchsteufelswild, seit sie am Dienstag erfolglos versucht hatte, den ihr lästigen Geburtsnamen „Hazema“ auf der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land in „Ema“ ändern zu lassen.