Oppositionspartei derzeit klar vor Orbáns Fidesz

Einigung auf massive Lohnerhöhung

Wohl auch als Reaktion auf die schlechten Umfragewerte haben sich die Regierung in Budapest und die Sozialpartner auf eine massive Lohnerhöhung in den nächsten drei Jahren geeinigt. Konkret seien Lohnerhöhungen von neun, 13 und 14 Prozent bis zum Jahr 2027 festgelegt worden, teilte der rechtskonservative Ministerpräsident am Montag mit. Der Mindestlohn soll kommendes Jahr von 266.800 Forint (rund 649 Euro) auf 290.800 (707 Euro) steigen, das Lohnminimum von 326.000 auf 348.800 Forint.