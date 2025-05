Kultalarm! Diese 15-Jährige ist die neue Jägerin!

Im Netz explodieren die Reaktionen – Fans der Originalserie sind neugierig, neue Zuschauer gespannt. „Als ich Ryans Vorsprechen sah, wusste ich: Es gibt nur dieses eine Mädchen! So viel Talent und emotionale Tiefe in so jungen Jahren – das ist ein Geschenk!“, schwärmte Gellar von der Darstellerin, die als Fern in „Star Wars: Skeleton Crew“ bekannt wurde.