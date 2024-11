„Kontaktpflege“: Nehammer traf Orbán-Rivalen

„Es ist gute Tradition, dass wenn man ein Land besucht, und dort eine Partnerpartei hat, vor allem die jetzt auch so stark ist, dass man hier die Kontakte pflegt“, so Nehammer vor dem informellen EU-Gipfel in der ungarischen Hauptstadt. Magyars TISZA-Partei ist wie die ÖVP Teil der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament. Am Rande von zwei hochrangigen Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Budapest hatte Nehammer Magyar sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron getroffen.