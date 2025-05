Fußball-Legende Lineker: TV-Aus wegen Hetz-Posting

Seit 26 Jahren ist der 64-jährige Engländer Kult bei der BBC, war um keinen Spruch verlegen und glänzte zudem mit Expertise. Wie die Zeitung „Sun“ berichtet, werde er sich nach der letzten Sendung „Match of the Day“ am kommenden Sonntag endgültig zurückziehen. Eigentlich hätte er nach dem Sommer als Experte bei FA-Cup-Übertragungen und anschließend bei der WM 2026 arbeiten sollen.