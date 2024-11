Austria-Coach Martin Brenner fehlen die Männer

Das 1:1 gegen SV Stripfing befriedigte niemanden bei der Austria. „Angesichts unseres Auftretens, war es aber noch das beste, das wir herausholen konnten“, wurmte Torhüter Domenik Schierl das neunte Unentschieden in der laufenden Saison ordentlich. „Wenn wir die letzten zwei Partien nicht gewinnen, ist die ganze Wintervorbereitung für den Arsch. Dann spielen wir bis Mai gegen den Abstieg“, stellt der Keeper ganz andere Ansprüche an das Team – und indirekt auch an den Trainer.