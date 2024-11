Austria Lustenau erreichte einen neuen Tiefpunkt

Nun hat es Austria Lustenau auch in der Liga erwischt. Der 0:3-Pleite im Cup gegen Hartberg folgte eine 0:1-Heimniederlage gegen Amstetten. Dominik Weixelbraun versetzte der Austria nach einer Stunde den Todesstoß. „Das Tor war tatsächlich so etwas wie ein Genickbruch, da hat die Mannschaft nicht mehr an sich geglaubt“, bekräftigte Sportdirektor Mirco Papaleo, der für den völlig konsternierten Trainer Martin Brenner sprach.