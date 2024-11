Fragen, die sich die Lustenauer stellen müssen

Mannschaft: Immerhin neun Spieler mit Bundesligaerfahrung hat die Austria in ihren Reihen. Mit William und Chabbi kamen zudem zwei Routiniers hinzu. Die Mannschaft ist also nicht so jung und unroutiniert, wie es kommuniziert wird. Auf dem Platz gibt es vor allem nach vorne kaum Mechanismen, die funktionieren, geschweige denn echte Antreiber. Es fehlt auch eine Achse, die das Herz jedes erfolgreichen Teams ausmacht.