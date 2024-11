Das Spiel der letzten Chance für Austria Lustenau

Exakt 16 Feldspieler und zwei Torhüter stehen Austria-Trainer Martin Brenner für das heutige Spiel gegen SV Stripfing/Weiden zur Verfügung. Das reicht genau aus, um eine Elf auf den Platz zu stellen und die Ersatzbank zu füllen. Alles, was zur Verfügung steht, gehört also dem Kader an. Denn mit Seifedin Chabbi (Ferse) und Nico Gorzel (Achillessehne) hatte der Coach gestern zwei „Neulinge“ zu vermelden, was Verletzungen betrifft.

Wie es aussieht, wird auch kaum einer aus dem Lazarett für die restlichen Spiele im Herbst zur Verfügung stehen. Auch das Comeback von Abwehrchef Matthias Maak verschiebt sich auf das Frühjahr. Er wird ab Jänner in der Vorbereitung wieder dabei sein.