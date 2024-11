Neue Folgen: REISEZEIT TV geht weiter!

Diesen Sonntag starten wir in eine neue Staffel der Zusammenarbeit mit dem ORF und stellen Ihnen Klagenfurt sowohl im Fernsehen (ORF 2, 17.35 h) als auch auf diesen Reise-Seiten vor. Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat sich in der Kärntner Landeshauptstadt umgesehen, parallel dazu schreibt Clara Milena Steiner über ihre Heimat – sie ist in Klagenfurt aufgewachsen und lebt nach wie vor da, weiß viele Insider-Tipps, wie sie eben nur Einheimische geben können.