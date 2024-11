Frau entdeckt verschollenen Bruder in der Zeitung

Mann wurde bereits im April aufgefunden

In einer Pressemitteilung auf Facebook schrieb das Lassen County Sheriff’s Department, dass Kollegen in South Los Angeles bereits im April einen „hilflosen Mann“ entdeckt und ihn in St. Francis Medical Center gebracht hatten. Weil der Patient nicht sprechen oder sich anders verständlich machen konnte, war es dem Krankenhaus nicht möglich, die Identität des ca. 60-jährigen Mannes zu ermitteln.