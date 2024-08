In vielen Schulen wird nicht Deutsch gesprochen

Auf Wiens Schulen und vor allem die Lehrer warten ab Montag viele Herausforderungen. Eine besonders große wird die Sprachvermittlung sein. Wie ein Blick in die Statistik zeigt: Sieben Prozent aller Schulkinder in Wien werden als außerordentliche Schüler geführt. So werden jene Kinder bezeichnet, die dem Unterricht wegen mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen können.