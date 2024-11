Wo sind 3000 außerordentliche Schüler geblieben?

Schon 14,8 Prozent der Schüler in öffentlichen Wiener Volksschulen sind außerordentliche Schüler. Das heißt: Sie sitzen in der Klasse, sprechen aber zu schlecht Deutsch, um dem Unterricht folgen zu können. 10.535 Schüler waren es mit Juni 2024. Besonders erschreckend: 45 Prozent davon wurden sogar in Österreich geboren.