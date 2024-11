Almrausch-Gaudi auf dem Campus im Alten AKH

Der Nikolaus hat sich angekündigt

Winterzug und Karussell dürfen für die jüngsten Besucher nicht fehlen. An den Wochenenden wartet in der Josefinenalm ein buntes Kinderprogramm. So lassen Besuche von Kasperl & Strolchi Kinderaugen leuchten. Für den 6. Dezember hat sich der Nikolaus angekündigt (14 Uhr).

Vier Eisstockbahnen laden außerdem zum Sporteln ein.