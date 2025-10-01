Feuerhalle: Der Brandschutz als Sicherheitsrisiko

Ausgrechnet der Brandschutz als Schwachstelle

Besonders scharf fällt die Kritik beim Brandschutz aus. Die Prüfer notieren: „Hinsichtlich der brandschutztechnischen Sicherheitsüberprüfungen waren die nicht vorhandene offizielle Stellvertreterregelung, die nicht gänzlich korrekten Brandschutzpläne, der Umfang der Eigenkontrollen und die fehlende eindeutige Aussage der Funktionalität der Brandschutzklappen zu kritisieren.“ Übersetzt: Sollte der Brandschutzbeauftragte verhindert sein, ist personell Feuer am Dach.