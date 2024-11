Die Wiener City ist ein teures Punsch-Pflaster

Unser zweiter Punsch-Test führte uns direkt in das Herz der Stadt: Am Stephansplatz. Hier zeigt sich die Innenstadt von ihrer schönen, aber auch hochpreisigen Seite. Ein klassischer Beerenpunsch schlägt mit 6,80 Euro zu Buche und ist damit noch einer der günstigeren. Wer es ausgefallener mag, wie einen Malfy-Lemon-Gin-Punsch muss noch tiefer in die Tasche greifen. Dieser kostet 8,50 Euro. azu kommt der Häferleinsatz von 5 Euro – macht in Summe 13,50 Euro pro Tasse.