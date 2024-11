Bei den Preisen vergeht keinem die Stimmung

Seit gestern haben alle Adventmärkte in der Stadt geöffnet. Sie sollen uns das Warten auf das Christkind am 24. Dezember versüßen. Der wohl berühmteste Markt ist der am Rathausplatz. Der US-Nachrichtensender CNN hat den Wiener Christkindlmarkt sogar in seine Liste der „best Christmas markets around the world“ aufgenommen. Mit seinen 99 Ständen und Highlights wie dem Eistraum und dem Herzerlbaum gilt er zurecht als das Aushängeschild. Genau dort haben wir Teil 3 unserer „Krone“-Punsch-Test-Serie fortgesetzt.