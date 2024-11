Punschen vor großer Kulisse und mit viel Flair

Nun wagen wir uns das erste Mal an eine exotische Kreation. In JöRGS Hütte ist ausgefallener Thaipunsch um 7 Euro zu haben. Die wichtigsten Zutaten in dem Apfelpunsch sind Limette, Zitronengras und Chili, die auch als Dekoration im Häferl schwimmen. Die einzelnen Zutaten schmeckt man deutlich heraus, die Schärfe der Chili ist aber sehr dezent. Geschmacklich überzeugt der exotische Punsch leider nicht wirklich. Beim nächsten Mal dann doch lieber wieder zum Klassiker greifen.