„Krone“-Punschtest: Erste Verkostung in Schönbrunn

Was gibt es bei diesen kühlen Temperaturen Schöneres, als sich an einer heißen Tasse Punsch zu wärmen? Zum Glück haben auch schon die ersten Weihnachtsmärkte geöffnet. Schloss Schönbrunn hat vergangenen Freitag den Auftakt gemacht. Deutlich früher als im Vorjahr, trotzdem war der Andrang am Wochenende enorm. „Das Geschäft war wirklich gut“, erzählt Hansi Schwetz, der im Punschstand „Centimeter“ arbeitet. Offiziell sperrt der Markt um 10 Uhr auf, aber schon ab 9 Uhr würden Touristen nach Punsch fragen. „Für Punsch ist es nie zu früh, sogar der ein oder andere Schnaps geht am Vormittag weg“, verrät der Standmitarbeiter. Am besten verkaufen sich Klassiker wie gewöhnlicher Glühwein, Beeren- und Orangenpunsch. Deswegen gibt es hier auch nicht 20 verschiedene Punschsorten. Ein Spezialgetränk, das es nur an diesem Stand gibt, ist der Bierpunsch. Der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig, Bierfans sollten ihn aber auf jeden Fall probieren.