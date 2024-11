Romantisch und günstig im Türkenschanzpark

Der bekannte Podcast-Star und Historiker Richard Hemmer hat jüngst seine Begeisterung für den Eierlikörpunsch entdeckt und ihn über die Grenzen Wiens bekannt gemacht. Ab vier Euro erhalten Besucher im Türkenschanzpark eine Vielzahl an Punschvarianten an den Standln, die an Knusperhäuschen erinnern. Glühwein mit und ohne Alkohol landet um vier Euro im Häferl, für das der Einsatz zwei Euro beträgt. Zu den teuersten Heißgetränken zählt die Feuerzangenbowle um sechs Euro.