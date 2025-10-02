Formel 1: Der Vorjahressieger hat schon Bedenken

Der unter Flutlicht befahrene Stadtkurs ist technisch anspruchsvoll, hält die Piloten mit Unebenheiten und engen Kurven auf Trab, die hohe Luftfeuchtigkeit kostet körperlich Substanz. Nach Verstappens Siegen auf den Highspeed-Strecken in Monza und Baku, wo jeweils wenig Abtrieb gefordert war, ist diesmal das genaue Gegenteil gefragt. Es wird sich zeigen, ob der RB21 mit den jüngsten Updates auch mit viel Downforce funktioniert. In Zandvoort war Ähnliches gefordert – und dort wurde Max im ersten Rennen nach der Sommerpause Zweiter.