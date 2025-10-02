Formel 1: Der Vorjahressieger hat schon Bedenken

McLaren-Pilot Lando Norris gewann im vergangenen Jahr den Grand Prix von Singapur. Vor dem Formel-1-Hit am Sonntag hat er nun jedoch Bedenken – eine Kolumne von „Krone“-Reporter Stefan Burgstaller.
Kaum zu glauben, dass Max Verstappen in Singapur noch einen „blinden Fleck“ hat. Selbst in seinem dritten Weltmeister-Jahr 2023, als er 19 von 23 Grand Prix gewann, war für den Holländer dort nicht mehr als ein fünfter Platz drinnen. Noch nicht einmal eine Poleposition ist dem vierfachen Champion dort gelungen.
Der unter Flutlicht befahrene Stadtkurs ist technisch anspruchsvoll, hält die Piloten mit Unebenheiten und engen Kurven auf Trab, die hohe Luftfeuchtigkeit kostet körperlich Substanz. Nach Verstappens Siegen auf den Highspeed-Strecken in Monza und Baku, wo jeweils wenig Abtrieb gefordert war, ist diesmal das genaue Gegenteil gefragt. Es wird sich zeigen, ob der RB21 mit den jüngsten Updates auch mit viel Downforce funktioniert. In Zandvoort war Ähnliches gefordert – und dort wurde Max im ersten Rennen nach der Sommerpause Zweiter.
Hier der WM-Stand:
McLaren Pilot Lando Norris, als WM-Zweiter 44 Punkte vor Verstappen, fürchtet eine Fortsetzung der Aufwärtstrends von Red Bull Racing: „Wir wussten, dass sie eine Bedrohung darstellen können“, verriet der Singapur-Sieger des Vorjahres dem TV-Sender „Sky“. Vor allem, wenn man die Wetterprognosen ansieht, wirken seine Bedenken durchaus berechtigt: Für Samstag und Sonntag ist Regen angesagt – und da kann Verstappen bekanntlich kaum einer das Wasser reichen.
