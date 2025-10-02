Vorteilswelt
Neue Bestmarke

Historischer Triumph! Müller schreibt Geschichte

Fußball International
02.10.2025 07:03
Thomas Müller darf sich über seinen nächsten Titelgewinn freuen.
Thomas Müller darf sich über seinen nächsten Titelgewinn freuen.(Bild: AFP/RICH LAM)

Historischer Triumph für Thomas Müller! Mit den Vancouver Whitecaps holt sich der 36-Jährige den 35. (!) Titel seiner Karriere und ist damit nun der erfolgreichste deutsche Fußballer.

0 Kommentare

Im Finale der Canadian Championship setzte sich Müller mit den Vancouver Whitecaps gegen den Vancouver FC mit 4:2 durch. Unglaublich, aber wahr: Müller hat nun bereits 35 Titel in seiner Karriere gesammelt – eine neue deutsche Bestmarke!

Zuvor hatte sich Müller den Rekord mit Toni Kroos (34 Titel), der nach der Europameisterschaft 2024 seine Karriere beendet hatte, geteilt.

Toni Kroos
Toni Kroos(Bild: AFP/FRANK AUGSTEIN)

Tor und Assist
Im Endspiel hatte Müller zudem einen maßgeblichen Anteil am Erfolg. In der 10. Minute verwandelte der Offensivmann souverän einen Elfmeter zum 2:0. Zudem lieferte er bereits beim ersten Treffer den Assist.

In der „Sport Bild“ hatte sich Müller zuletzt als „erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands“ bezeichnet, aber auch relativiert: „Die Frage ist ja immer: Wie gewichtest du diese Titel? Der eine wird öfter nationaler Meister, der andere hat dafür mehr Champions-League-Siege auf dem Konto“, erklärte Müller. „Statistiken sind eine nette Sache, nicht mehr und nicht weniger.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
