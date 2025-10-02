Historischer Triumph! Müller schreibt Geschichte

In der „Sport Bild“ hatte sich Müller zuletzt als „erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands“ bezeichnet, aber auch relativiert: „Die Frage ist ja immer: Wie gewichtest du diese Titel? Der eine wird öfter nationaler Meister, der andere hat dafür mehr Champions-League-Siege auf dem Konto“, erklärte Müller. „Statistiken sind eine nette Sache, nicht mehr und nicht weniger.“