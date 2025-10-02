Historischer Triumph! Müller schreibt Geschichte

Historischer Triumph für Thomas Müller! Mit den Vancouver Whitecaps holt sich der 36-Jährige den 35. (!) Titel seiner Karriere und ist damit nun der erfolgreichste deutsche Fußballer.
Im Finale der Canadian Championship setzte sich Müller mit den Vancouver Whitecaps gegen den Vancouver FC mit 4:2 durch. Unglaublich, aber wahr: Müller hat nun bereits 35 Titel in seiner Karriere gesammelt – eine neue deutsche Bestmarke!
Zuvor hatte sich Müller den Rekord mit Toni Kroos (34 Titel), der nach der Europameisterschaft 2024 seine Karriere beendet hatte, geteilt.
Tor und Assist
Im Endspiel hatte Müller zudem einen maßgeblichen Anteil am Erfolg. In der 10. Minute verwandelte der Offensivmann souverän einen Elfmeter zum 2:0. Zudem lieferte er bereits beim ersten Treffer den Assist.
In der „Sport Bild“ hatte sich Müller zuletzt als „erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands“ bezeichnet, aber auch relativiert: „Die Frage ist ja immer: Wie gewichtest du diese Titel? Der eine wird öfter nationaler Meister, der andere hat dafür mehr Champions-League-Siege auf dem Konto“, erklärte Müller. „Statistiken sind eine nette Sache, nicht mehr und nicht weniger.“
