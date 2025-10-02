Vorteilswelt
„Nur der Anfang!“

Klum gewährt ersten Blick auf ihr Halloween-Kostüm

Society International
02.10.2025 07:09
(Bild: EPA/Teresa Suarez)

Halloween ist Heidiween: In den USA gilt Heidi Klum als die Queen der größten Grusel-Nacht des Jahres. Und alljährlich schockt und begeistert das deutsche Supermodel mit einem unglaublich ausgefallenen Kostüm, in dem sie zu ihrer eigenen Party erscheint. Jetzt enthüllt Klum, dass ihre neuste Verkleidung bereits in Arbeit ist.

Auf Instagram postete sie Fotos von ihrem modellierten Gesichtsabdruck, der wie eine schaurige Maske an einer Metallwand befestigt ist. Ihr Kommentar dazu: „Es ist nur der Anfang.“

Hilfe vom Profi
Dazu taggte sie Mike Marino, einem der begehrtesten Prothesen- und Masken-Designer Hollywoods, der zuletzt Colin Farrell als „The Penguin“ fast unkenntlich werden ließ.

Mit diesen Fotos machte Heidi Klum schon mal neugierig auf ihr diesjähriges Halloween-Kostüm:

Heuer „besonders hässlich“
Klum hatte bei einem Auftritt in der „Tonight Show“ Moderator Jimmy Fallon verraten, dass sie in diesem Jahr alles Vorherige überbieten will. Die Hürde dazu ist riesig. Doch laut der 52-Jährigen wird schon „seit Monaten“ an ihrem Kostüm gebastelt.

Als Tipp ließ sie sich nur entlocken, dass sie sich 2025 „besonders hässlich“ entstellen wird und „supergruselig“ sein wird.

Lesen Sie auch:
Heidi und Leni Klum kamen im Partnerlook nach Venedig und zogen am Lido alle Blicke auf sich.
Sexy Partnerlook
Leni und Heidi Klum stahlen in Venedig allen Show
28.08.2025
Dirndl-Hingucker
Opulenter TV-Akt: Wenn Heidi Klum zum Fest lädt
18.09.2025

Ob sie wie in den letzten Jahren, als weiblicher E.T. und als gigantischer Regenwurm überraschte, ihren Ehemann Tom Kaulitz wieder in ihre Verkleidung integrieren wird, das verriet sie nicht.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
