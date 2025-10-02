Klum gewährt ersten Blick auf ihr Halloween-Kostüm

Halloween ist Heidiween: In den USA gilt Heidi Klum als die Queen der größten Grusel-Nacht des Jahres. Und alljährlich schockt und begeistert das deutsche Supermodel mit einem unglaublich ausgefallenen Kostüm, in dem sie zu ihrer eigenen Party erscheint. Jetzt enthüllt Klum, dass ihre neuste Verkleidung bereits in Arbeit ist.