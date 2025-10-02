Wie eine indische Architektin das Bauen neu denkt

Rückbesinnung auf den Hausverstand

Anupama Kundoo geht es nicht um einen nostalgischen Blick in eine Vergangenheit, in der vermeintlich alles besser war. Es geht um eine Rückbesinnung auf das menschliche Maß, den Hausverstand beim Bauen: „Regulierungen sind eine gute Sache. Wir müssen uns nur fragen, wer heute von ihnen profitiert – der Mensch oder große Firmen?“