Für „Zuckerl“ heißt es nun: „Augen zu und durch!“

Babler muss sich in eine Regierung retten

Ein unkalkulierbarer Faktor für die Bildung der Zuckerl-Koalition ist vor allem die zerstrittene Sozialdemokratie. In der SPÖ erlebt Andreas Babler, was Pamela Rendi-Wagner durch ihn (und andere) erfahren musste: Die interne Kritik ist massiv, der Führungsanspruch wird nicht nur hinter vorgehaltener Hand infrage gestellt. Wenn Babler überleben will, dann muss er sich schnell in eine Regierung retten.