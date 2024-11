Rote Bürgermeister drängen auf Gespräche mit FPÖ

Lang bleibt an Spitze

Und so kristallisierte sich relativ rasch eine einhellige Meinung heraus: Anton Lang soll an der Spitze bleiben. Denn auch, wenn der rote Landesvize das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der SPÖ einfuhr, könnte er dennoch als Sieger vom Platz gehen. Dann nämlich, wenn er eine Zweierkoalition mit Mario Kunasek ausverhandelt und damit die Roten in der Regierung hält.