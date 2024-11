8. Plus in Folge: FPÖ unter Kickl nicht zu stoppen

Seit 2022 nur Zugewinne

Blaue Wahlerfolge traten zwar nicht unmittelbar nach Kickls Machtübernahme, aber bereits im Folgejahr ein. Die Landtagswahl in Oberösterreich Ende September 2021 brachte der FPÖ noch einen herben Verlust von 10,59 Prozentpunkten. Ein Jahr später – bei der Landtagswahl in Tirol – konnten die Blauen hingegen bereits zulegen (+3,3). Dieser Trend hielt dann bei sämtlichen Landtagswahlen an, in den Umfragen legte auch die Bundespartei zu und kam auf Platz 1, was sich dann bei EU-Wahl und Nationalratswahl mit jeweils dem ersten Platz bestätigte.