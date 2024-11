Black Wings feierten einen ganz besonderen Sieg

Herzzerreißender Brief

Noch emotionaler aber: Auf der Tribüne nahm ein ganz besonderer Gast Platz. Denn der Vater von Center Graham Knott war aus Kanada angereist, um seinen Sohn am Eis anzufeuern. Dass Stewart Knott letztes Jahr schwerst erkrankt war und sein 27-jähriger Filius deshalb sogar um eine Freigabe gebeten hatte, um über Weihnachten heim fliegen zu können, machte das Ganze noch spezieller. Im Mai hatte es deshalb schon einen herzzerreißenden Brief von Grahams Eltern an die Klubführung und den Staff gegeben sowie eine Vertragsverlängerung des Leistungsträgers.