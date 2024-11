Deutsche Polizei holte Aktivisten von Bäumen

Am Donnerstag würden die letzten der 20 Baumhauskonstruktionen kontrolliert zum Absturz gebracht, teilte das Polizeipräsidium in Potsdam mit. Das Protestcamp wurde bereits vor rund neun Monaten errichtet, die Polizei beschloss damals mehrere Auflagen. So durften die anfangs noch etwa 80 bis 100 Aktivistinnen und Aktivisten etwa kein Feuer machen und maximal 15 Bauten im Wald errichten.