Berlin: Aktivisten besetzen Wald bei Tesla-Protest

Tesla befürchtet „täglich einen Schaden in Millionenhöhe“

Zuvor hatte der US-Elektroautobauer Tesla den Wasserverband vor einem Entsorgungsstopp gewarnt. „Ihnen ist bekannt, dass der Stopp einer Einleitung der Abwässer der Gigafactory zu einem Produktionsstopp der Gigafactory führen würde. Ein solcher Beschluss verursacht täglich einen Schaden in Millionenhöhe“, hieß es in einem Schreiben des Unternehmens. Der Linksfraktionschef im Landtag, Sebastian Walter, kritisierte bei X: „Hier wird alles weggeräumt, was den Profiten von #tesla im Weg steht.“ Tesla müsse sich endlich an Regeln halten.