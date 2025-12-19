The ancient myths behind Chinese space travel

When Europe or the USA plan space missions, they are often given names borrowed from ancient Greek or Roman mythology. NASA named its current moon mission after the Greek goddess Artemis, the patron saint of hunting and the moon. Europe's Ariane rockets were named after a Greek goddess of fertility. Europe's space exploration is also characterized by great thinkers such as Galileo (Europe's GPS alternative) and Columbus (ISS research module); in the USA, probes are often given names that correspond to their desired characteristics - the Voyager probes were in fact named "travelers", Mars rovers were named "Curiosity", "Opportunity" or "Perseverance". China has come up with a slightly different naming scheme - somewhere between ancient mythology and communist nostalgia.