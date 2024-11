Fast jeder Zweite will Weihnachtsgeld sparen

Knapp ein Viertel der jungen Befragten möchte das Geld anlegen, ein kleiner Teil (sieben Prozent) will es in Bildung investieren. „Im Spannungsfeld zwischen anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit gibt es einen Trend zu vorsichtigem Konsum und verstärktem Sparen“, teilte die Deniz Bank AG in einer Aussendung mit. Sie gab die Studie bei dem Meinungsforschungsinstitut Integral in Auftrag, das 1002 Österreicherinnen und Österreicher zwischen 16 und 75 Jahren befragt hat.