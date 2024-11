Was die Österreicher heuer zu Weihnachten ausgeben

Die meisten beginnen schon zeitgerecht, sich Gedanken darüber zu machen, was sie ihren Lieben schenken wollen: Jeder Zweite fängt mehr als einen Monat vor dem Heiligen Abend mit der Planung an. Gekauft werden die Präsente aber mehrheitlich deutlich später: Nur 11 Prozent haben bereits einen Monat vorher alles beisammen, 18 Prozent kaufen in der Vorweihnachtswoche die letzten Präsente, weitere 9 Prozent gar erst am 24. Dezember.