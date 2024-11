Ehestreit eskaliert: Mann (34) schlägt Partnerin

In der Nacht auf Freitag kam es in einer Wohnung in Wien-Favoriten zwischen Eheleuten zu einem heftigen Streit. Der 34-jährige Österreicher soll seine 41-jährige Frau bedroht und geschlagen haben. Die beiden minderjährigen Kinder mussten die gewaltsame Auseinandersetzung in der Wohnung mitansehen.