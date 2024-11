Spannende Vorträge: Gesund bleiben mit Expertenrat

Hüftgelenk und genussvolle Medizin

Eröffnet wird der Vortragsreigen am Freitag um 13 Uhr von Dr. Bernd Graf, Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, mit dem Titel „Hüft- und Kniegelenke – die Grundlage für unsere Bewegung“. Hier erfahren die Besucher vieles über Knorpelbehandlungen bis hin zu künstlichen Gelenken. Spannend geht es auch am Samstag um 11 Uhr weiter, wenn Dr. Georg Lexer über „Die Medizin, die aus der Küche kommt“ erzählt. „Ein genussvolles Leben mit mehr Gesundheitsjahre und die Rückkehr zum Kauf von regionalen Produkten“, liegt dem Mediziner am Herzen.